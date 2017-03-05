引法務部涉毒篩檢結果 國防部：馮世寬向林全致意

國防部日前赴立法院報告時，將法務部對各部會整理的尿液篩檢結果公布，引起外界批評。國防部表示，引用104年法務部資料是無心之過，造成外界誤解，國防部長馮世寬以Line簡訊向行政院長林全及部會首長致意，強調行政團隊和諧 ，共同齊心面對、解決問題之意。

國防部在「國軍反毒具體作為」專案報告中，特別將各部會在2015年尿液篩檢結果比較，其中確陽率最高的為教育部（各中等高等學校），其高達4.66%，其次是法務部為0.41%、經濟部是0.18%，國軍的確陽率是0.08%排名第4。而教育部的確陽率是國防部的58倍之多。

(旺報)