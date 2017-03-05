回應美人權報告 總統府：重視勞工權益

美國國務院昨天公布人權報告，關於台灣，美國再度對包括家政外勞及外籍漁工在內的外勞權益保障問題表達關切。總統府今天說，政府高度重視勞工權益的保障。

美國國務院昨天公布人權報告，關於台灣，美國再度對包括家政外勞及外籍漁工在內的外勞權益保障問題表達關切；報告也指出，外籍和大陸配偶，在台灣遭歧視。

總統府發言人林鶴明今天指出，政府高度重視勞工權益的保障，這也是為什麼過去幾個月來，執政團隊全力提升基本工資、加嚴七休一適用標準、取消移工3年必須出境1日，並解決幾個指標性個案，如今全面實施週休二日也已立法完成。

他說，除了這些提升勞動權益的成果之外，未來更必須致力於產業升級，從改善整體經濟的方向著手，讓勞動所得跟工作條件能夠不斷提升。1060305

(中央社)