總統：時時保持良善的心 讓國家變更好

總統蔡英文今天出席一貫道萬民祭天祈福大典，她說，一貫道精神提醒大家，世界要清平、人間要至善，很重要的是，大家要時時保持良善的心，共同努力，讓國家社會變得更好。

蔡總統今天出席在中正紀念堂舉辦的「中華民國丁酉年一貫道萬民祭天祈福大典」；這場典禮邀蔡總統擔任主祭，立法院長蘇嘉全、監察院長張博雅、內政部長葉俊榮等人也出席陪同。

國民黨主席洪秀柱、前立法院長王金平、前副總統吳敦義等人也出席典禮，不過，抵達時間與蔡總統錯開，並未碰到面。

蔡總統抵達會場後，先行國家祭祀禮及初獻禮，並獻香、獻帛、獻爵，為台灣祈福。她隨後致詞指出，一貫道源遠流長，雖然在早期，道親受到一些壓抑但是前人仍秉持著悲天憫人的精神，度眾生、救世間，到了解嚴之後，完全展現出宗教上的活力，在世界各地開枝散葉。

總統指出，在公益慈善上，一貫道也扮演舉足輕重角色。無論是慈善機構的設立、醫療服務的措施、社會福利工作及急難救助等方面，都可以看到道親的身影，默默在各個角落一點一滴的付出。

她說，尤其是發生重大事件、災害時，一貫道總會及各支分會都積極投入救災。不論是物資的捐助或心靈的撫慰，為災民和救災的團隊提供很多的協助，非常感謝大家的熱心跟努力。

蔡總統提到，近年來，台灣遭遇很多問題，要逐項解決，透過產業轉型、經濟振興及社會正義的落實，讓台灣繁榮發展。但也需要民間團體、整個社會與政府一起來打拚。

總統強調，一貫道的精神提醒大家「世界要清平，人間要至善」，大家應時時保持良善的心，共同努力，讓國家社會變得更好。今天的祈福活動秉持「挽世界為清平，化人心為良善，冀世界為大同」的宗旨為台灣祈福，也令她深受感動。

蔡總統認為，宗教是安定社會很重要的一股力量，相信有大家的努力，台灣一定會更圓滿祥和。1060305

(中央社)