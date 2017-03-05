屁孩打同學PO網炫耀 不到1小時GG了
新北市某國中15歲陳姓少年，不滿同學在班上向其他同學說，「陳XX不認真念書，愛玩又小氣，不要和他往來。」陳姓少年輾轉得知非常憤怒，昨（4日）晚9時許，將放話的同學約到板橋湳雅夜市「把話講清楚」，同時帶了多名同夥赴約，待同學到場，隨即與其中3人圍毆對方，1人則在旁錄影。
陳姓少年打人後，將過程影片PO上臉書社團「黑色豪門企業」，炫耀自己教訓亂放話的同學。
稍晚板橋警方發現該則貼文，立即追查打人學生身分，晚間10時許將陳姓少年等7人約談到案，陳姓少年坦承打人，但被打同學不願提告，訊後警方依妨害秩序罪嫌將陳姓等7名少年函送少年法庭偵辦。
(中時)
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