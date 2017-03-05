張敏首談戀情：沒有包養他！
49歲的「綺夢」張敏近來因拍了信義微風封面，更藉此宣布要趁機復出，但沒想到這個復出卻意外扯出他的婚姻問題，她原與前經紀人劉永輝相戀，沒想到近來傳出她隔年就閃離，更和一名小10歲的製作人交往，近日則有指她替男方付了不少錢，但張敏今晨回覆港媒，強調「沒有包養他！」希望外界別亂傳。
張敏一個宣布復出，進而爆出她與前夫閃離又交新歡，但她卻澄清「我從來沒有結過婚」，暗示兩人根本沒有登記。對於被指和小10歲男製作人交往，甚至傳出她花積蓄替男方開公司等消息，張敏5日凌晨透過簡訊向香港《蘋果日報》坦承戀情。
可對於外界質疑兩人金錢往來，張敏強調「我想澄清沒有包養過他」，希望外界別說的這麼難聽。也說這位她口中的「夫君」，有自己的工作，兩人信仰相同很合得來。
(中時電子報)
關鍵字：張敏
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