機捷周六10萬人次搭乘 更勝自由試乘平均運量

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桃園捷運公司今發布新聞表示，機捷3月2日正式通車，當日總運量就達到約5萬2000人次，3月3日就來到約6萬3000人次，3月4日更一舉突破10萬人次。更勝2月16日至3月1日自由試乘期間，有122萬人次搭乘，平均每日8.71萬人次。

桃捷分析，機捷用數字寫下沿線軌道經濟發展，包括購物、輕旅行、生活休閒等服務，如周六運量前三名，分別是A1台北站2萬7千餘人次，A9林口站1萬2千餘人次，和A18高鐵桃園站8千多人次，代表機捷線開通，對帶動周邊商圈 （A9林口站- 三井outlet／A18高鐵桃園站- 華泰名品城） 人流與繁榮有實質效益。

桃捷說明，A12機場一航站和A13機場二航站運量相加經常約為1萬人次，明顯和A1台北站約略1萬5千餘人次相當，顯現出都會－機場聯繫交通大動脈的效益。桃捷強調，由A7體育大學站、A8長庚醫院站、A9林口站等林口周邊生活圈車站運量數字也是1萬人次，佔全日整體運量大約兩成，顯示通勤需求上升。

機捷正式通車後第一個月仍提供票價對折服務，從3月2日至4月1日打5折優惠。即便恢復正常票價，也可善用定期票優惠。

(中時)