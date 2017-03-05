台大徵才博覽會，起薪3至6萬元

台大今天舉行校園徵才博覽會。（林志成攝）

2017年台大校園徵才企業博覽會今天舉行，共有275家企業參加，提供社會新新人起薪從3萬元到6萬元都有。中天生技集團董事長路孔明表示，現在年輕人的起薪跟35年前一樣，主要是沒有新興產業所致，尤其7-11等便利超商更壓縮了年輕人的薪資空間。

台大學務長陳聰富表示，今年校園徵才活動共275家企業參加，包含企業博覽會246家（徵才攤位408個），整體規模比去年成長7％，是歷年來最盛大的一次。

路孔明應邀在開幕儀式代表產業界致詞時說，他1979年進入職場，當時起薪是2萬元，但沒多久就調到3萬元。但看看現在台灣的就業市場，起薪26K或30K，跟35年前幾乎一樣，這是很大危機，主要是沒有新興產業所致。

路孔明指出，7-11等便利商店雖然很方便，但卻壓縮供應鍊的獲利，民眾幾十元吃到飽，有時候還買一送一，這樣的產業模式，年輕人自然無法高薪。

「一個產業決定一個世代」，路孔明說，中國大陸在2016年推出創新措施，教師如果有新的研發成果而被拿去成立公司，教師的技術股不能低於70％，出錢的最多只能佔30％，但台灣科學家介入創新就被罵臭頭，哪有創新動力，他並非是怕大陸，「但我們需要創新」。

易遊網今年要招募100個新人，旅遊類的起薪是3.3萬元，資訊類是3.8萬人。易遊網人資行政處長張百如說，他們公司需要產品銷售及企畫及網路工程司，希望30歲以下年輕人加入。

台塑集團則要招募500人，包括機械、電機、化工及管理人才都要。台塑總管理處組長林富源說，在台塑集團，年輕人每月起薪是4、5萬元，如果算年薪，則有7、80萬元，「我們從來沒有22K」這件事。

台積電更是大手筆，今年要招募3、4000人，學士起薪3.8萬元、碩士4.5萬元及博士6萬元。以2016年為例，一位新進台積電的碩士工程師，平均可領到32至33個月本薪，年薪將近新台幣150萬元。

在金融業方面，兆豐國際商商銀預計招1、200人，大學法商相關科系畢業，可以爭取8職等的高級辦事員，起薪4萬元。

台新金控今年要招募50個儲備菁英，要求碩士以上學歷、多益800分以上，門檻很高，但待遇也很不錯，月薪高達6萬元。

(中時)