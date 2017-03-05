2020選總統？　柯文哲：再說、再說

柯文哲到後壁菁寮拜訪崑濱伯，大啖發糕。（莊曜聰攝）

台北市長柯文哲與妻子陳佩琪大方曬恩愛。（莊曜聰攝）

台北市長柯文哲嘗試爆米香，被巨響嚇了一跳。（莊曜聰攝）

柯文哲都市交流之旅來到第二天，他先到台南後壁土溝聽取農村再生成果，隨後到菁寮拜訪國策顧問崑濱伯並參訪菁寮老街，品嘗發糕、割稻飯，看來心情不錯；但媒體聯訪時，對於外傳連任未成就挑戰總統的說法予以否認，他下午轉往台南國際蘭展參觀。

柯文哲與崑濱伯閒話家常，崑濱伯早上剛到田裡巡田水，腳上鞋子還沾著泥濘，跟柯P說農家人就是活到老做到老，柯P笑著回答有事做就好，別像他一放假就生病，他也大啖在地稻米製成的發糕，直說好吃。

柯文哲他認為台南農村的社區營造具有在地特色，而台北市是台灣的櫥窗，各地的文創品都能在台北發光，針對昨日名嘴胡忠信在政論節目上說，柯文哲曾對他表示若台北市長沒選上，就要攻頂2020總統，柯P略顯無奈，他說和胡聊過相關問題，他只回答「再說、再說。」沒想到竟然被傳成這樣。

(中時)