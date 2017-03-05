承諾書被無限上綱 大學：不影響學術自由
大學提供陸生承諾書事件持續延燒，私立大學校院協進會理事長李天任今天表示，火越燒越大，甚至被無限上綱，因此大學出面澄清，承諾書不影響學術自由。
日前世新大學傳出簽署研修承諾書，引發社會關注，之後多所大學也傳出簽署類似的承諾書或聲明書，教育部近日也開始全面清查，瞭解各大專院校是否有簽署類似文件。
全國大專校院五大協進會今天緊急召開會議，會後發表共同聲明，強調發給陸生的各類「承諾書」絕非「一中承諾書」，而是學校內部針對來台交流學生修課或參與活動內容不涉及政治議題之說明或確認，應非兩岸人民關係條例第33條之3之書面約定合作行為。
私立大學校院協進會理事長李天任表示，現在火勢已經越燒越大，甚至開始無限上綱，因此協進會認為要趕緊出面澄清；陸生來台有很多良性互動，但因為兩岸政治情形不同，陸生需要書面形式作為辦理出境的文件，這只是權變的方法，跟台胞證類似的概念。
外界質疑承諾書會影響學術自由，李天任指出，根據實際狀況來看，完全沒有影響，也未聽聞有教師站出來說學校要求不能講什麼；且承諾書只是確認來台交流學生修課或參與活動內容不涉及政治議題，應不牽涉兩岸人民關係條例第33條之3。
對於教育部大規模的清查動作，李天任表示，希望主管單位先瞭解事件的過程、理由，進行多方考量，不要急著懲處。
李天任指出，和大陸高教交流的執行細節，不只牽涉台灣，也牽涉對岸，主管單位應告知學校「要多接觸還是少接觸？」，明確讓學校知道哪些是不能碰觸的紅線，哪些文字不行，這樣學校才能有所依循。1060305
(中央社)
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