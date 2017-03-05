與少爺口角，醉客開大卡車撞酒店

醉客與服務生口角衝突，憤而開大貨車衝撞酒店。（莊哲權翻攝）

台東鐘姓男子偕同友人，到台東市更生路1家酒店消費，認為服務態度不佳，與店內少爺發生口角，於今天凌晨1時50分要離去時，心有不甘，駕駛大貨車要往店內衝，幸好同行友人急拉手煞車，大貨車在門口停住，酒店人員急忙衝上前拔下車鑰匙，未釀災禍，無人受傷。

警方迅速抵達，將鐘男施以酒測為0.57MG/L，隨後將鐘男以公共危險罪將鐘男移送。

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(中時)