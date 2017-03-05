WBC》遭韓國提防 陳冠宇笑稱可能是2014年亞運陰影

陳冠宇3日熱身賽投1.2局飆出5次三振，被韓國警察廳總教練柳承安注意。(中時資料照 林勝發 攝)

報導贊助。

旅日投手陳冠宇日前中華隊首場官辦熱身賽，共投1.1局就飆出5次三振，被警察廳總教練柳承安指出，是韓國隊最需注意的投手，陳冠宇今笑笑回應，可能是2014亞運帶給他們的陰影還沒消除。

陳冠宇目前是中華隊狀況最佳的投手之一，熱身賽至今共投7.2局飆出9次三振，被擊出４支安打，僅失１分，自責分率僅1.71；2014年仁川亞運，預賽對韓國繳出4.1局無失分的佳績，讓韓國印象深刻。

報導贊助。

陳冠宇表示，希望接下來正式比賽也能維持這樣的好狀態，在這個最好的舞台，就會希望拿出自己最好的表現，全力以赴不要後悔，希望好好的為球隊拿下勝利。

據了解，陳冠宇有機會在對上以色列跟韓國時都登板投球，他指出，都有可能，自己就是每一場都做好準備，如果上場，就是一球一球清楚的投出，不浪費每一顆球，解決每一位打者。

(中時電子報)