14歲小哈利Man寵媽 送浪漫大禮伊能靜感動
女星伊能靜昨（4日）過47歲生日，儘管她稱自己是「老少女」，不過伊能靜以一身青春打扮慶生，大秀高顏值。今年伊能靜首和一對子女慶祝生日，其中，14歲兒子「小哈利」為媽媽生日獻上自創歌曲，更是讓她感動不已。
兒子小哈利在伊能靜生日送上他寫的歌，為了伊能靜，小哈利特別找老師進錄音室、作詞作曲編曲，伊能靜感慨自己完成第一個夢想「在你長大的時候，依然能跟你逛街、看電影，當最好的朋友。」感受到兒子的用心，伊能靜則感性對小哈利喊話：「謝謝你寵我像個小女孩」。
生活重心放在兒女身上的伊能靜，則寫下第二個願望「成為米粒一生中最好的閨蜜」，直到子女長大有自己的家庭後，期望能與白髮的秦昊一起旅行，一起回憶生命里點點滴滴的美好，完成第三個心願。而面對自己又增長一歲，伊能靜錄製影片表示：「希望自己越來越年輕貌美、家人身體健康」，要當永遠的老少女。
(中時電子報)
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