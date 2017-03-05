防倒閉 江蘇樂天卡爆買餘額用完不再去了

據中國江蘇網報導，江蘇3家樂天超市近日生意異常火爆。原來是持卡的大陸會員顧客擔心因薩德問題，導致樂天可能會被迫退出大陸市場，持卡變成無法消費。

江蘇境內3家樂天瑪特超市，發現店內銷售狀況近日異常火爆，售貨員稱，這樣的人流量已經是平時的好幾倍了。多數前來購物的顧客都是持購物卡消費，並表示卡內餘額用完以後不會再去。

(旺報)