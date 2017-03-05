陸2017軍費預算未公布　成媒體話題

中國大陸12屆全國人大會5次會議今天開幕，但國防預算卻出乎意料沒有如往例般在開幕前公布，引起現場不少媒體揣測，成為本屆中國大陸「兩會」一開張的媒體話題。

中國大陸全國人民代表大會發言人傅瑩4日表示，2017年中國大陸國防預算較2016年成長7%左右，占國內生產毛額（GDP）的1.32%左右。

根據中國大陸財政部在2016年3月5日，也就是12屆全國人大會4次會議開幕前公布的數字，2016年中國大陸國防預算為人民幣9543.54億元，較2015年成長7.6%。

若以上述官方公布的9543.54億元成長7%計算，中國大陸2017年的國防預算，將增加到約1.02兆元（新台幣4.6兆元），首度突破1兆元大關。

中國大陸全國「兩會」向來受到中外媒體關注，特別是全國人大開幕會，由於國務院總理例行舉行政府工作報告，每次都有大批媒體天不亮就前往會場所在的人民大會堂前排隊守候。其中，境外媒體最關心的莫過於經濟成長目標與國防預算增幅及總額。

由於今年全國「兩會」是中共第19次全國代表大會前最後一次「兩會」，使得今年前往採訪的媒體人數明顯較2016年增加。其中，許多媒體除了到2樓搶攝影機位，便是排隊等候政府工作報告及財政部發布的預算草案報告。

然而，許多媒體卻狐疑地發現，在2017年的預算草案報告中，卻一直找不到國防預算的數字。有不少記者自己不放心，還四處詢問其他媒體有沒有找到，但眾人的答案都是沒有。

由於中國大陸國務院新聞辦公室下午將按例針對政府工作報告召開記者會作說明，有些媒體認為，屆時應會有媒體詢問這個眾人遍尋不著的國防預算數字。1060305

(中央社)