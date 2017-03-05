菲律賓南部地牛再翻身 規模5.9

我要評比

菲律賓南部蘇瑞高市（Surigao）今天上午發生規模5.9強震，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）形容地震威力「非常強大」。

Phivolcs在通報中說，地震發生在上午8時8分，震央位於蘇瑞高市以西13公里處，深度13公里，蘇瑞高市感受到7級震度（Intensity VII），屬於「非常強大的地震」。

蘇瑞高市2月10日晚間發生規模6.7強震，有6人死亡，數百棟建築物及基礎設施受到毀損。

Phivolcs所長索里頓（Renato Solidum）在廣播節目中說，今天上午的地震可視為上個月規模6.7強震的餘震，所幸目前尚未接獲災情報告。

但根據臉友Calvin Calderon張貼的照片，有1棟房屋的圍牆倒塌，臉友Jay-ar Ravelo Camingue也分享了照片，顯示汽水店高高疊起的汽水散落一地。

截至11時20分，蘇瑞高市周邊又發生了3次規模2.6至3.2不等的地震。1060305

(中央社)