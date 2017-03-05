支持者串聯挺川普 人數寂寥輸人輸陣
美國總統川普支持者今天在全美眾多社區展開小型集會，跟他當選以來遍地開花的反川普示威互別苗頭。只是有的集會碰上在場叫囂的反川普群眾時，可能輸人又輸陣。
路透社報導，以所謂「美國精神」（Spirit of America）為名的集會在全美50州中的至少28州登場。主辦單位曾表示，他們預期的是較小規模的示威集會，而不是像川普1月20日就職典禮隔天，那種塞爆華盛頓特區和其他城市街頭的陣容浩大群眾抗議。
他們的預言果然沒錯，在很多城鎮，這類集會人數僅寥寥數百人，有的甚至碰上在場叫囂的反川普群眾時，可能輸人又輸陣。
在蘭辛（Lansing）密西根州議會大廈外約200人規模的支持川普集會中，其中1名主辦人馬度克（MeshawnMaddock）表示：「人們覺得無法置身事外，我們得出來對總統表達支持。」
「怎麼可能有人會對找回工作機會感到失望，且他承諾會保衛我們的邊界，這就是他正在做的事。」
電視畫面顯示，在丹佛的集會，親川普的示威者比較安靜，拿著支持川普的標語瞎轉。
在美國首都華府，則有超過百名群眾聚集在華盛頓紀念碑附近，距離白宮只有一小段路。不過川普本人又在佛州度週末。
哥倫比亞廣播公司（CBS）邁阿密電視台網站引用美聯社報導，今天的「為川普而走」（March 4 Trump）示威同時要展現團結，以對抗被主辦單位稱之為試圖破壞川普政府及其正統性的「煽動性外圍分子」。
佛州朵拉（Doral）La Carretta餐廳前面的示威民眾賴蒙特（Ana Maria Lamont）說：「我到這裡是因為反對派的左傾作風讓我很不舒服，他們說謊且毀謗我們總統。我來這裡支持川普所代表的每1件事。」（譯者：中央社許湘欣）1060305
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。