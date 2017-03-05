支持者串聯挺川普 人數寂寥輸人輸陣

美國總統川普支持者今天在全美眾多社區展開小型集會，跟他當選以來遍地開花的反川普示威互別苗頭。只是有的集會碰上在場叫囂的反川普群眾時，可能輸人又輸陣。

路透社報導，以所謂「美國精神」（Spirit of America）為名的集會在全美50州中的至少28州登場。主辦單位曾表示，他們預期的是較小規模的示威集會，而不是像川普1月20日就職典禮隔天，那種塞爆華盛頓特區和其他城市街頭的陣容浩大群眾抗議。

他們的預言果然沒錯，在很多城鎮，這類集會人數僅寥寥數百人，有的甚至碰上在場叫囂的反川普群眾時，可能輸人又輸陣。

在蘭辛（Lansing）密西根州議會大廈外約200人規模的支持川普集會中，其中1名主辦人馬度克（MeshawnMaddock）表示：「人們覺得無法置身事外，我們得出來對總統表達支持。」

「怎麼可能有人會對找回工作機會感到失望，且他承諾會保衛我們的邊界，這就是他正在做的事。」

電視畫面顯示，在丹佛的集會，親川普的示威者比較安靜，拿著支持川普的標語瞎轉。

在美國首都華府，則有超過百名群眾聚集在華盛頓紀念碑附近，距離白宮只有一小段路。不過川普本人又在佛州度週末。

哥倫比亞廣播公司（CBS）邁阿密電視台網站引用美聯社報導，今天的「為川普而走」（March 4 Trump）示威同時要展現團結，以對抗被主辦單位稱之為試圖破壞川普政府及其正統性的「煽動性外圍分子」。

佛州朵拉（Doral）La Carretta餐廳前面的示威民眾賴蒙特（Ana Maria Lamont）說：「我到這裡是因為反對派的左傾作風讓我很不舒服，他們說謊且毀謗我們總統。我來這裡支持川普所代表的每1件事。」（譯者：中央社許湘欣）1060305

(中央社)