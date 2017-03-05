馬英九：短期內沒有訪問大陸的計畫
前總統馬英九今天結束紐約行程轉往波士頓。他表示，短期內沒有赴中國大陸訪問的計畫；美國重回「一中政策」，對美、中、台三方而言，基本上都是好的。
馬英九表示，受到國家機密保護法規定，卸任後3年內赴大陸須經申請許可，「短期內應該不會，3年後比較方便」，「現在也不是說絕對不可能，但機會不大」。
談及中國大陸領導人，馬英九沒有特別觀察，不過他認為，前中共總書記胡錦濤應該算是歷任大陸領導人中對台最友善一位。
他回憶2008年執政後，與胡錦濤交手經驗，兩岸兩會迅速恢復交流商談，迄今簽署23項協議。胡錦濤卸任時，他還特別發傳真信函祝福他，以及對兩岸關係發展的貢獻。
對於美國總統川普上任前接聽總統蔡英文的電話引發熱議，馬英九表示，「低調、零意外」是他任內處理台美關係的基礎。就像他之前10多次過境美國，都是待在下榻飯店裡致電國會友人，1天可打十幾通以上，雖被國會議員戲稱為「宅男」，但效果很好。
馬英九指出，這次赴華府訪問，將有機會與這些多年老友會面，感謝他們長期支持台灣，不過一整天下來至多也只能見到7、8個人。
對於外界關切的「一中政策」，馬英九表示，這是美、中關係的基礎，歷經8位總統、12個任期，前後45年；「若有任何改變，對於美國和中國大陸的衝擊，都很嚴重。」川普總統回到傳統美國對華政策，「對美國也好，對大陸也好，對台灣基本上也是有利。」
至於台灣的未來選項，馬英九說，總統任內奉行的「不統、不獨、不武」，基本看法沒有改變。但獨立「不僅沒有必要，也不可能」，而「維持現狀是最好的選擇」，大多數台灣人也都希望維持現狀。
馬英九上午參觀了911紀念館及自由塔，中午會見了大紐約馬英九之友會成員，晚上搭機前往此行第2站波士頓，明天將拜會紐英崙中華公所、走訪華埠，並參觀波士頓美術館。1060305
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。