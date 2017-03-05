馬英九：短期內沒有訪問大陸的計畫

前總統馬英九今天結束紐約行程轉往波士頓。他表示，短期內沒有赴中國大陸訪問的計畫；美國重回「一中政策」，對美、中、台三方而言，基本上都是好的。

馬英九表示，受到國家機密保護法規定，卸任後3年內赴大陸須經申請許可，「短期內應該不會，3年後比較方便」，「現在也不是說絕對不可能，但機會不大」。

談及中國大陸領導人，馬英九沒有特別觀察，不過他認為，前中共總書記胡錦濤應該算是歷任大陸領導人中對台最友善一位。

他回憶2008年執政後，與胡錦濤交手經驗，兩岸兩會迅速恢復交流商談，迄今簽署23項協議。胡錦濤卸任時，他還特別發傳真信函祝福他，以及對兩岸關係發展的貢獻。

對於美國總統川普上任前接聽總統蔡英文的電話引發熱議，馬英九表示，「低調、零意外」是他任內處理台美關係的基礎。就像他之前10多次過境美國，都是待在下榻飯店裡致電國會友人，1天可打十幾通以上，雖被國會議員戲稱為「宅男」，但效果很好。

馬英九指出，這次赴華府訪問，將有機會與這些多年老友會面，感謝他們長期支持台灣，不過一整天下來至多也只能見到7、8個人。

對於外界關切的「一中政策」，馬英九表示，這是美、中關係的基礎，歷經8位總統、12個任期，前後45年；「若有任何改變，對於美國和中國大陸的衝擊，都很嚴重。」川普總統回到傳統美國對華政策，「對美國也好，對大陸也好，對台灣基本上也是有利。」

至於台灣的未來選項，馬英九說，總統任內奉行的「不統、不獨、不武」，基本看法沒有改變。但獨立「不僅沒有必要，也不可能」，而「維持現狀是最好的選擇」，大多數台灣人也都希望維持現狀。

馬英九上午參觀了911紀念館及自由塔，中午會見了大紐約馬英九之友會成員，晚上搭機前往此行第2站波士頓，明天將拜會紐英崙中華公所、走訪華埠，並參觀波士頓美術館。1060305

(中央社)