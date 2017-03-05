大馬驅逐令 媒體漏夜守候北韓大使館外

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馬來西亞外交部昨天宣布要把北韓大使姜哲驅逐出境，要求在48小時內離境後，包括大馬、國際媒體均漏夜守候北韓大使館外，搶拍姜哲離開使館或抵達機場畫面。

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男13日遇刺身亡，大馬警方積極偵辦並持續追緝其他在逃嫌疑人。不過，北韓駐馬來西亞大使姜哲（Kang Chol，譯音）發表諸多批評言論，強調不信任大馬警方調查。

姜哲於2月20日公開指責大馬執意驗屍，不讓北韓認領金正男遺體，是與敵對勢力串謀之舉。姜哲的言論導致大馬外交部要求他提出解釋，並召回大馬駐平壤大使。

姜哲再於23日召開記者會，質疑大馬和南韓合謀把金正男案政治化，不信任大馬警方的調查。

大馬外交部昨天晚間宣布把姜哲列為不受歡迎人物，限令要在48小時內離境。

外交部要將姜哲驅逐出境，也讓大馬、北韓的外交緊張情勢增溫，大馬媒體「中國報」指出，有超過60名馬來西亞和國際媒體漏夜守候北韓大使館外，也有媒體駐守機場，不過，迄今未拍到姜哲離開使館或抵達機場的畫面。1060305

(中央社)