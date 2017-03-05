越南傳多地計劃示威遊行 河內平靜

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越南部分民眾計劃今天上午在各重要省市舉行示威遊行，抗議越南政府處理與中國大陸間的南海爭議及有關台塑河靜鋼廠的環境事故。首都河內今天上午截至11時情況平靜，沒有民眾集結情形。

越南官方曾經指控這些類似的活動，是由越新黨（Viet Tan）反政府組織在幕後操縱，藉由海島主權和環保名義製造動亂，擾亂社會治安。

越南政府去年10月宣布，總部設在美國的越南流亡黨派「越南改革黨」（即越新黨）為恐怖組織，警告民眾勿與這個組織掛勾，否然將被視為同謀，並遭到懲罰。

部分人士在網路上發起於今天上午7到8時（當地時間）在河內與胡志明市等地集合參與示威遊行，並利用網路串連。

河內市還劍湖（Hoan Kiem）步行街四周今天上午一早就有警力巡邏與駐守，但截至11時許沒有民眾集結，相當平靜，只見一般民眾與旅客在活動；中國大陸駐河內大使館門前街道也正常通行，無異常情況。

此外，消息人士指出，胡志明市和河靜省等地，曾出現若干小規模示威遊行，但是示威者很快就被警方驅散。1060305

(中央社)