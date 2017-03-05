機捷超夯 4日運量破10萬人次

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機場捷運通車後引起熱烈迴響，桃園機場捷運公司表示，昨天週末（4日）一天的總旅運量突破10萬人次，其中台北站、林口站、高鐵桃園站人潮湧現，也讓員工感到相當振奮。

桃捷公司表示，機場捷運2日正式通車，首日全天總運量約為5萬2000人次，其中以在A1台北站運量1萬5000人次最高。

桃捷表示，昨天是機捷第一個遇到的週六假期，總運量一舉衝破10萬人次，其中A1台北站2萬7000人次，A9林口站的1萬2000人次，和A18高鐵桃園站的8000人次，分占前三名，數字亮眼，讓員工相當興奮。

桃捷表示，機捷在免費自由試乘階段的平均日運量，約為8萬多人次，正式通車收費的第一天，就吸引了5萬多人付費搭乘，約為平日6成，這跟國內其他軌道業免費試乘，與通車後運量數字對照，比例已經相對算高。

由於今天正逢好天氣，桃捷預估，週日會吸引更多人搭乘機捷，體驗購物、輕旅行、生活休閒等樂趣。

機捷通車後第一個月提供票價對折服務，從3月2日至4月1日打5折優惠，未來也推出優惠票價讓民眾調整生活與通勤方式，吸引旅客與通勤族。1060305

(中央社)