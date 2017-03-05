降血脂藥真假難辨 藥丸封膜現端倪

食藥署4日證實，健保藥品中用量前幾名的降血脂藥「冠脂妥」出現偽藥流入市面，但真藥、偽藥從外盒幾乎看不出有何不同，但真藥（下）的藥丸的粉紅色比偽藥（上）來得鮮豔；藥品封膜方面，偽藥封膜的橘色顏色較深。（藥師公會全聯會提供）中央社記者張茗喧傳真 106年3月5日

健保藥品中用量前幾名的降血脂藥「冠脂妥」出現偽藥流入市面，食藥署昨拿出真、假藥品進行比對，從外盒幾乎看不出有何不同，但若看藥丸和封膜，還是能看出端倪。

衛福部食藥署昨證實，去年10月起販售的批號「MV503」降血脂藥物「冠脂妥」出現偽藥，企劃及科技管理組副組長遲蘭慧表示，這批產品有真藥也有偽藥，其中真藥成分為「Rosuvastatin」，但在偽藥中卻驗出另一種降血脂藥「Atrovastatin」成分。

藥師公會全聯會發言人沈采穎今天受訪時表示，真假藥品從外盒確實難辨別真假，但從藥丸、封膜還是能看出端倪。

從藥丸顏色來看，真藥是比較深的粉紅色，偽藥則是非常淡的粉紅；藥品封膜兩者均為橘色，真藥的封膜顏色較淡，偽藥的顏色則較深、較橘一些。

既然同是降血脂藥，為何要做偽藥？沈采穎解釋，「Rosuvastatin」今年剛過專利期，藥品原料成本較高，但偽藥裡使用的「Atrovastatin」專利期已過約6年，光是成本就會差到3至5成。

食藥署研究檢驗組長陳惠芳指出，目前正在針對偽藥進行重金屬及其他不純物質檢驗；食藥署企劃及科技管理組副組長遲蘭慧則說，清查藥品本來就是該署業務，平常都有在進行，是否針對健保常用藥進行清查，還須進一步研議。

此外，沈采穎表示，今天上午接獲的食藥署研檢組最新檢驗結果，目前有5個批號冠脂妥確定是合格的，包括MX431、MW589、MW457、MX127及MR266，至於媒體寫到疑似有問題的「MV560」，是5毫克劑型，市面上較少使用。

食藥署呼籲，民眾如持有此批號產品，應儘速回原取得藥品的醫療院所或藥局諮詢，如無法至原取得藥品處所，可洽詢台灣阿斯特捷利康服務專線（0800-888-633），將協助提供民眾就近可取得藥品的場所。1060305

(中央社)