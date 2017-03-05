台大校園徵才 學團憂青貧困境籲不要爆肝

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台大校園徵才企業博覽會5日舉行，台大學生社團在校門口舉行記者會，呼籲要「幸福抱肝，不要爆肝」的勞動環境，會後也在校內四處走動宣傳，提醒學生重視勞動權益。中央社記者許秩維攝 106年3月5日

台大今天舉行校園徵才博覽會，學生社團在校門口抗議，憂心高工時、低薪資、高房價的青貧困境，籲政府負起責任，更期盼能有「不爆肝」的勞動環境。

台大校園徵才企業博覽會今天舉行，台大大學新聞社、台大濁水溪社、台大社會系系學會學術部、台大大陸社等社團在校門口舉行記者會，呼籲「抱肝，不要爆肝」，提醒學生重視自身的勞動權益。

學生社團指出，現在台灣年輕人畢業後面臨高工時、低薪資、高房價，以及即將崩壞的年金制度和社會保險等困境，面對青年所面臨的青貧處境，政府「責無旁貸」。

台大濁水溪社副社長郭兆翊表示，今天很多企業才參加台大徵才博覽會，但不少企業是過去曾傳出惡意關廠、高工時高壓力造成工人跳樓、造成環境污染的惡質企業和慣老闆，因此今天大家會在校園內四處宣傳，提醒學生避開有爭議的企業。

學生社團也呼籲，希望透過集體行動，喚起大家對勞動權益和環境保護等議題的關注，更希望能改變現今的政經條件，讓大家有「幸福抱肝、不要爆肝」的勞動環境。

台大大學新聞社、台大濁水溪社、台大社會系系學會學術部等團體也預計於5月5日在校內舉辦「窮忙音樂節」和一系列講座活動，希望透過音樂等活潑的元素，邀大家一起關注勞工、年金等議題。1060305

(中央社)