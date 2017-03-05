菲律賓軍方尋獲德籍人質遺體

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經過數天的搜索，菲律賓軍方已尋獲日前遇害的德國人質遺體。這名德國人是因付不出贖金而慘遭斬首。

菲律賓軍方反恐部隊司令官索貝哈那（Cirilito Sobejana）今天發布聲明說，蘇祿特攻隊士兵昨天下午5時45分在蘇祿省（Sulu）英達南鎮（Indanan）山區，挖出了疑似德國籍人質坎特納（Jurgen Kantner）的遺體。

索貝哈那說，軍方已將遺體移交警方鑑識小組，驗明死者的身份。

坎特納與妻子麥茲（Sabine Isle Merz）去年11月5日夜間至6日清晨之間，被武裝分子從沙巴海域綁架到菲國南部叢林，麥茲疑因反抗當時即遭殺害，而坎特納於今年2月26日下午慘遭斬首。

據信為菲南恐怖組織「阿布沙伊夫」分子的綁匪索討3000萬披索（約新台幣2100萬元）贖金未遂，而痛下殺手。

索貝哈那說，搜索工作並不容易，因為士兵們還須同時提防阿布沙伊夫分子的襲擊。

近日政府軍與阿布沙伊夫的接連交戰，已造成軍方至少29人受傷，阿布沙伊夫方面則有10數人死亡。1060305

(中央社)