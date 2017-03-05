緬甸大金塔等佛寺寄存鞋子 不再收費
仰光著名的大金塔是緬甸地標，必須光著腳進入，緬甸政府決定將民營承包的鞋子寄存服務收費取消，變更為功德箱，由遊客自由添香油錢。
根據緬甸媒體報導指出，過去由民間承攬在各大佛寺收取寄存鞋子的服務，政府決定在合約到期後不再續約，改設置功德箱，由遊客自由樂捐。以仰光大金塔為例每雙鞋子寄存是收取緬幣100元（約新台幣2.3元），平均每月造訪大金塔的遊客大約是5萬餘人。
在緬甸進入佛寺都必須光著腳，連襪子都不能穿，像在仰光大金塔有多個出入口，通常若是不想在同一出入口進出，也避免鞋子弄丟就要把鞋子隨身攜帶。
仰光大金塔每天從上午4時開放至晚間10時，門票是8美元或8000緬甸幣，在炎熱的緬甸，通常是在晨昏和夜間比較適合造訪大金塔，否則就要光著腳踩在被太陽曬得發燙的地板上。
一般來說，每年的11月至翌年2月是緬甸適合旅行的季節，天氣比較乾爽，3-10月是非常炎熱的夏季和雨季，也是旅遊淡季，不論旅館或機票價格會有一些優惠。1060305
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。