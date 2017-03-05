緬甸大金塔等佛寺寄存鞋子 不再收費

緬甸的佛寺都規定必須光著腳進入，遊客的鞋子必須寄存，緬甸政府決定取消所有佛寺的寄存鞋子服務收費，變更為功德箱。圖為仰光大金塔。中央社記者劉得倉仰光攝 106年3月5日

仰光著名的大金塔是緬甸地標，必須光著腳進入，緬甸政府決定將民營承包的鞋子寄存服務收費取消，變更為功德箱，由遊客自由添香油錢。

根據緬甸媒體報導指出，過去由民間承攬在各大佛寺收取寄存鞋子的服務，政府決定在合約到期後不再續約，改設置功德箱，由遊客自由樂捐。以仰光大金塔為例每雙鞋子寄存是收取緬幣100元（約新台幣2.3元），平均每月造訪大金塔的遊客大約是5萬餘人。

在緬甸進入佛寺都必須光著腳，連襪子都不能穿，像在仰光大金塔有多個出入口，通常若是不想在同一出入口進出，也避免鞋子弄丟就要把鞋子隨身攜帶。

仰光大金塔每天從上午4時開放至晚間10時，門票是8美元或8000緬甸幣，在炎熱的緬甸，通常是在晨昏和夜間比較適合造訪大金塔，否則就要光著腳踩在被太陽曬得發燙的地板上。

一般來說，每年的11月至翌年2月是緬甸適合旅行的季節，天氣比較乾爽，3-10月是非常炎熱的夏季和雨季，也是旅遊淡季，不論旅館或機票價格會有一些優惠。1060305

(中央社)