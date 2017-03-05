寶山鄉農會會員代表大會 抽籤選理事

寶山鄉農會今召開會員代表大會，選出理、監事及上級農會代表，32名會員均出席。（莊旻靜攝）

寶山鄉農會今召開會員代表大會，採取無記名投票方式選理、監事及上級農會代表。（莊旻靜攝）

寶山鄉農會今召開會員代表大會，採取無記名投票方式選理、監事及上級農會代表。（莊旻靜攝）

寶山鄉農會競爭激烈，會員代表全數出席，投票、計票過程謹慎。（莊旻靜攝）

寶山鄉農會競爭激烈，第9席理事、上級農會代表均由抽籤決定。（莊旻靜攝）

寶山鄉農會競爭激烈，第9席理事、上級農會代表均由抽籤決定。（莊旻靜攝）

新竹縣寶山鄉農會今天上午召開會員代表大會，選出3席監事、9席理事，以及1席上級農會代表，由於支持現任總幹事李筱華、、登記參選總幹事陳信良者各分兩派，競爭激烈，第9席理事及上級農會代表1席均抽籤決定，陳信良陣營獲得5席理事席次。3月14日將再召開理事會，選出新任理事長，並決定是否續聘現任總幹事，若否，將在60天內重新登記選總幹事，期間由會務主任代理總幹事一職。

寶山鄉農會上月選舉選出32名會員代表，支持現任總幹事李筱華、登記參選總幹事陳信良者各16席，今天再選理事，共有8名理事候選人得票13票，雙方人馬各半，而同為理事候選人的范明德、彭俊宏各得12票，則靠抽籤決定誰當選。2人分兩輪抽籤，先抽順序，決定由彭俊宏率先抽籤，他一抽即抽中當選籤，意味支持陳信良的理事人數增加至5人。

新竹縣政府農業處指出，接續將在14日召開理事會，由當選理事推選出理事長，同天決定是否續聘李筱華，若否，則將在60天內重新登記總幹事候選，期間則由農會的會務主任代理總幹事一職。

今天應選出3席監事，黃清治9票、鍾國泰與蔡明權各得8票，鍾順發則為7票，依據票數為黃清治、鍾國泰、蔡明權當選，不過由於黃清治、鍾國泰均是再度連任監事，依據農會選舉罷免法規定，連任者不得超過新任當選者的一半，票數較高的黃清治依舊當選，由鍾順發遞補鍾國泰位置，鍾國泰一度不服抗議，不過農業處及選舉工作人員則依據法規，決定監事名單。

至於上級農會代表則由劉瑞漢、李榮峰各得16票，後經抽籤，由劉瑞漢當選。地方人士指出，寶山鄉農會選舉一向競爭激烈，過去亦曾發生抽籤決定的狀況。

當選名單如下：

新任理事：古仁樺、田煥禎、余合能、陳景田、徐鈺堂、楊坤塗、黃萬智、黃秀珠、彭俊宏（抽籤當選）

新任監事：黃清治、蔡明權、鍾順發

上級農會代表：李榮峰（抽籤當選）

(中時)