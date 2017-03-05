陸12屆人大 張志軍：兩岸未來風險挑戰大增
據大陸網易新聞報導，大陸第十二屆全國人民代表大會第五次會議，今日於北京人民大會堂召開，國台辦主任張志軍在進入會場前，向在場媒體表示，目前兩岸關係趨於複雜嚴峻，兩岸關係中的不確定因素、挑戰、風險明顯增加。隨著臺灣政局發生變化，當前民進黨拒絕接受「九二共識」，讓兩岸關係陷入高風險局面。
對於未來的台海局勢發展，張志軍表示，將持續進行中央的對台大方針，集中於以下3點：一、堅持一個中國原則與九二共識，維護兩岸和平的政治基礎；二、堅定反對與遏止任何形式的「台獨」行動；三、擴大推動两岸民间各个领域的交流合作，並加速給予台灣同胞在大陸各層面的優惠與待遇。
國務院總理李克強在政府報告中指出，為推進兩岸社會交流發展，未來將為臺灣同胞，尤其是青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。同時也向港澳兩個特區喊話，未來將繼續貫徹「一國兩制」與高度自治的方針，並促進內地與港澳交流，以及粵港澳大灣區城市群發展規劃，希望借助港澳獨特地方，讓未來經濟更加繁榮。
(中時電子報)
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