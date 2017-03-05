高中生涯最後一戰 高國豪盼松山封王
「沒有高三球員想拿第2名。」松山高中的高國豪今晚將獻出HBL最後一戰，希望衝擊隊史第5冠，高中生涯不留遺憾。
高中籃球聯賽（HBL）今天在台北小巨蛋上演總決賽，女子組的滬江高中和南山高中爭奪季軍、永仁高中和普門高中尋求冠軍；男子組的能仁家商和高苑工商挑戰季軍、南山高中和松山高中力圖登頂。
高國豪高一時期就被視為「超級新人」，尤其在菜鳥球季幫助松山打進冠軍戰，更帶領球隊大逆轉泰山高中封王，自己也榮獲新人王和冠軍賽MVP，是HBL相隔15年後，再有球員完成此成就。
松山上季打出16連勝，卻在最後1戰冠軍戰輸給南山高中，挑戰2連霸失利，這1敗，也讓他們本季更有企圖心。
高國豪高中連續3年都幫助球隊打進冠軍賽，他表示，「這很難得，也不容易。」不過這3年的心情也都不一樣，高國豪表示，高一時自己拿下冠軍賽MVP和新人王，但上面有學長，自己是菜鳥，所以先做好防守，有機會再進攻。
升高二後，高國豪肩上的擔子更重，不過松山卻在外界一片看好下，無緣完成2連霸，他本季唯一目標就是拿下冠軍，而高中階段高國豪也一直加強外語能力，最後一戰之後，預計會出國挑戰更高的籃球殿堂。1060305
(中央社)
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