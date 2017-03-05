涉毒案遭批毒內閣 馮世寬向林全致歉

清泉崗涉毒案，媒體批評「毒內閣」。國防部發言人陳中吉今天說，引用104年法務部資料是無心之過，造成外界誤解，國防部長馮世寬以簡訊向行政院長林全及部會首長致歉。

馮世寬針對清泉崗涉毒案在2日向立法院外交及國防委員會提出「國軍反毒具體作為專案報告」，報告中並公布法務部彙整各部會的尿液篩檢成果，遭批評是「毒內閣」。

陳中吉中午受訪證實，馮世寬2日向行政院長林全道歉，並透過LINE發簡訊向法務部長邱太三、教育部長潘文忠道歉，強調是國防部的無心之過。

陳中吉說，國防部引用的是104年的資料，主要是希望呈現積極處理反毒工作數據的呈現，造成外界的誤解，向林全與邱太三、潘文忠表達歉意，也強調在林全領導下，會面對問題，解決問題。

馮世寬表達歉意的文字如下：「本日國防部立院防毒報告，不慎引用審計部檢毒資料，引發委員，媒體擴散圍攻，以我們皆是院長領導下的部會閣員，理應團結一致，協調合作，國防部特此道歉。再重申係無心之過。」最後又表明：「謝謝，讓大家都受委曲了，也請院長原諒」。

據了解，馮世寬確實有向一些部會首長表達道歉之意，因一時嘴快造成大家困擾，行政院長林全也有收到馮世寬的道歉。

此外，外傳目前國防部已傾向軍人18%優存改革方向比照公教人員，支領月退者退場年限也是6年內歸零，陳中吉說，尚未定案，還在積極溝通協調中。1060305

(中央社)