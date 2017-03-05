林書豪3節拿10分 籃網落後拓荒者

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NBA台裔球星林書豪在今天比賽的前3節攻下10分，但籃網打完3節以82比90落後拓荒者。

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊今天客場挑戰波特蘭拓荒者隊，籃網明星後衛林書豪先發出賽，上半場他出賽10分鐘，5投3中攻下7分，送出1次助攻，並抓下2個籃板，幫助籃網半場打完以57比58緊咬拓荒者。

第3節剩下9分14秒時，林書豪在球隊一次快攻中，接獲隊友傳球再飆進外線，幫助籃網以62比64將落後控制在2分差。

前3節林書豪上場15分鐘，攻下10分，送出1次助攻，抓下3個籃板，另外有1抄截、1阻攻的成績，但籃網前3節以82比90落後拓荒者。1060305

(中央社)