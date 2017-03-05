MLB》李振昌戰水手飆153km 連兩戰無失分

李振昌重返大聯盟，連續兩戰登板無失分。(本報資料照)

重返熟悉的美國職棒，李振昌的投球狀況持續加溫，延續春訓首秀不錯的狀況，他5日面對水手第8局登板，儘管一上場就送出1次四壞球，但隨後連續解決3名打者，沒有失分，球速更飆到95英里(約153公里)，可惜洛磯反撲無力，以3比4輸球。

此役水手由蓋耶多(Yovani Gallardo)先發，他拋開前役1局遭皇家打下4分的低潮，用39球投完3局，僅被打1安、飆出3K無失分，其中更有28球好球，好球率相當高。相較之下，洛磯先發J.葛瑞(Jon Gray)狀況就比較多了！他投2局只挨1安，不過那1安是祖尼洛(Mike Zunino)的中外野陽春炮。

隨後洛磯在葛瑞下場後，雖在4下追回2分，但3名投手壓不住水手打線，3到7局失掉2分。1分落後的局面，李振昌8上登板，一開始控球失準，面對2棒被打1界外後，連投4個壞球保送；不過接著3棒只用3球就讓他打成左外野飛球出局。拿下1出局後，李振昌越投越穩，隨後對4、5兩棒連飆兩次揮空三振。

完成1局投球後，李振昌也結束投球工作。總計春訓至今2場出賽，僅僅被打1安，另有1次四壞及4K，還沒失掉任何分數，自責分率仍維持完美的0；值得一提的是，他此役速球皆落在93到95英里間，19球中也有高達11顆好球，且不只速球狀況佳，連兩次三振都靠滑球拿下，顯然變化球也維持不錯的狀況。

(中時電子報)