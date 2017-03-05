反對民進黨修民法 林金結：支持同性戀可以不投我
國民黨鶯歌區黨部5日舉行新春聯誼，包括郝龍斌等人都到場，不過在地的國民黨籍新北市議員林金結卻在台上語出驚人發表反同言論，認為民進黨在國家經濟、民生議題都沒有搞好之祭，卻倒行逆施推行修改民法讓同志婚姻合法化，他強調，以後男男、女女去戶政事務所登記結婚，「誰來為我捧斗」；事後他受訪時也表示，不少選民向他抱怨民進黨近來執政後問題，並說「支持同性戀可以不用投給我」。
林金結說，如果兒子交了女友，帶回來給他看卻是如果跟他說爸爸我要娶老婆，結果帶男生回家，或是女兒帶女朋友回來，「這像話嗎？」
林金結說，上帝造了亞當與夏娃，就是一男一女，如果同性結婚就會天下大亂，亞洲現在沒有任何一個國家通過同性婚姻，民進黨政府卻如此背離民意。
林金結事後受訪也強調，近來替選民服務時，不少人向他抱怨民生、經濟議題政府都沒有解決，他強調為了選民福祉，會繼續努力捍衛這個價值，絕對經得起考驗，每個人都有自己的義立場，不同意他的想法他尊重，「支持同性戀可以不用投給我」。
(中時)
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