外勞人權遭批 葉毓蘭：實務判決與法條相差大

美國國務院發表2016全球人權報告，特別指出台灣發生虐待外勞等情事，行政院人口販運協調會報委員葉毓蘭表示，國內雖有《人口販運防制法》，可對違法雇主處以7年以下有期徒刑，但在實務上法院卻未必會重判，加上政府對看護工等外籍移工無法有效管理，都令虐待外勞等事件時有所聞，相關單位應重視並盡速改善。

葉毓蘭表示，早年國際指責台灣虐待外勞問題嚴重，政府因此在2009年制定《人口販運防制法》，就像詐騙問題一樣，雖有法律可以判刑防範，但檢察官、法官解讀運用又是一回事，大多將虐待外勞看做是「勞資爭議」，雇主賠償後就庭外和解或以簡易庭裁處，重判案件寥寥可數。

葉毓蘭指出，綠色和平組織一直在監督台灣遠洋漁業虐待外籍漁工的問題，幾年前還拍攝了一部紀錄片引起國際間的重視，但國內目前只有在境內聘僱的外籍漁工適用勞基法，在境外聘僱就無法律保障，存在著許多問題，這都是應改善的地方。

此外，政府無法有效管理外籍家政工、看護工，在黑市需求下，造成國內有5萬多名逃逸外勞，且這些外勞都不受勞基法保障，面對國際間指責，勞動部雖說會推動《家事服務法》，但到目前卻都還沒送到立法院。

對外籍女看護工遭無良雇主性侵事件時有所聞，葉毓蘭表示，這些外勞因為工作環境孤立，常無法向外求助，但警方及移民署都會注意保護，目前國內有1955外籍勞工24小時諮詢保護專線，她建議專線人員可加強專業能力及敏感性，主動發現潛藏的危害，及時通報警方，以保護外勞的安全與權益。

(中時)