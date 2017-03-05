冠脂妥偽藥案 檢警逮2人

去年台灣最暢銷的藥、降膽固醇必備藥物「冠脂妥」，驚爆有偽藥在市面上流通，食品藥物管理署昨發布記者會表示，查獲一批「幾可亂真」批號「MV503」的偽藥，新北地檢獲報，指派民生專組主任檢察官廖先志、檢察官莊勝博、郭逵指揮偵辦，並邀集食藥署、法。務部調查局臺北市調查處、新北市政府警局刑事警察大隊成立專案小組，今帶回涉嫌販售的陳姓男子，與涉嫌霖涉嫌製造的潘姓男子，等候複訊中。

(中時)