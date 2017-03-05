上海爭人氣店美食 排隊超過7小時才算得上

排隊時間不夠7小時，好像已經不能稱為上海的人氣美食了。上海市西藏中路兩側，人民廣場上的「鮑師傅」正和入駐來福士的喜茶，比拚著誰的排隊時間更長。

據澎湃新聞報導，大陸網紅糕點店「鮑師傅」在春節後開出上海首店，幾乎和喜茶同時。上周鮑師傅排隊時間還只有3小時，但到了3月3日，排隊時間已經到了7小時。

維持秩序的保安說，顧客需要先在人民公園裡排隊，此後分批排到店鋪後面的位置時會發放號牌，最後才會排到店鋪門前的隊伍裡。

幾乎所有接受採訪的市民都表示，他們還沒有吃過鮑師傅，只是在社交網路中瞭解到這裡很出名，聽說味道還不錯，就趁有空過來排隊。排在最前面的市民說，他們從早上11時左右就在排隊，排了近7個小時。

這種情形也帶動了專門排隊代購的生意。澎湃新聞記者在現場走訪時就不斷被人詢問，要不要購買他剛買到的糕點，4斤原價100～120元人民幣的蛋糕，他們要收費220～280元，「排隊要很久的，基本5、6個小時。」

店家方面也在打擊黃牛販號行為，這些代購者已經被店員記住長相不能購買，只能再雇人排隊。

鮑師傅在年輕人比較有名，但因為北京門店多，現在很少需要排隊，在天津的分店數相對較少，會存在排隊的情況，但絕對沒有上海這麼誇張。

上海財經大學人文學院經濟社會學系主任劉長喜表示，最近網紅美食大排長隊的現象背後，消費的意義已經不具備理性了，是符號化的消費。劉長喜說，好不好吃已經不重要了，但能夠買到這樣的商品，在聊天中、在社交網路中，是向朋友傳遞出一種信號，「我買到了很難買的、你們都沒有的東西。」當隨著供給增加，比如門店數增加，所有人都已輕鬆喝到時，符號化的意義就體現不出來了。那時候大家就會回歸理性。

(旺報)