台大校園徵才 國泰金徵才七千名

國泰金控總經理李長庚（左五）率各主管出席徵才，預計提供7千名職缺。（方濬哲攝）

國泰金總經理李長庚。（方濬哲攝）

VISION 2017台大校園徵才企業博覽會5日舉行，國泰金總經理李長庚看今年全球動向，認為今年有兩個跡象一好一壞，好的是美國總統川普愈來愈穩定，政策上也會考慮政策的脈動；壞的是歐洲國家要面臨選舉，增加不確定因素。

(中時)