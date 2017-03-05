日本擴大接近國境離島數 並將加強建設
日本「讀賣新聞」報，日本政府研擬的「近國境離島保護政策基本方針概要」昨天曝光，29個地區共148座島嶼列為「有人國境離島」，將使離島國有化、建設港灣、增加島上人口。
日本首相安倍晉三擔任召集人的日本政府總合海洋政策本部（小組）所研擬的「近國境離島保護政策基本方針概要」昨天曝光，總合海洋政策本部4月將開會正式通過離島保護政策。
內容記載，把東京都的小笠原群島、長崎縣的對馬、沖繩（琉球）的八重山群島等29個地區共148座島嶼列為「有人國境離島」，將來要把這些離島國有化、建設港灣、增加島上人口。
基本方針中記載「有人國境離島」的振興對策指出，這對日本領海等的保護極為重要、要讓離島作為活動據點的功能持續維持下去。具體而言，將設置政府機關、由中央政府購地、建設港灣、防止外國船舶的違法行為等。
此外，有人國境離島當中，有必要予以特別支援的對馬、新潟縣的佐渡等15個地區71座島嶼則列為「特定有人國境離島」，將鼓勵民眾移居這些島嶼，讓島民人口穩定成長。也將調降居民航路交通費、減輕島民生活或從事活動的物資費等負擔。
報導說，接近國境的離島攸關領海、專屬海域交界線的基準點，目前有人口快速外流的現象。
以前有人居住的釣魚台列嶼，近年來中國大陸公務船頻頻在釣魚台海域活動。在馬島，日本自衛隊設施周邊的土地則被南韓資金買走。
鑑於此現狀，日本去年4月通過「有人國境離島地區保護特別措施法」，預定今年4月實施。1060305
(中央社)
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