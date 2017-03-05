國民黨：拉近兩岸差距 謀和平道路
中國國民黨文化傳播委員會副主委唐德明今天表示，兩岸都期望和平，希望中共當局考慮兩岸制度、生活等不同，唯有拉近差距，增進兩岸人民了解，才是真正謀求和平的道路。
中國大陸國務院總理李克強今天在政府工作報告中提到對台工作方針指出，「絕不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去」，堅定不移推動「祖國和平統一進程」。
唐德明表示，李克強的說法跟以往並沒有什麼不同，但其中有兩點值得現階段台灣人民思考。
他說，第一點是台獨絕不可行，如同前總統陳水扁當年所說「台獨做不到就是做不到」，如果有些政治人物仍然繼續要推動台獨，只會讓台灣陷入險境。
唐德明指出，第二點就是和平是兩岸都期望的，希望中共當局能夠考慮兩岸的制度、生活等各方面都有很大的不同，唯有拉近兩岸之間的差距，增進兩岸人民之間的了解，才是真正謀求和平的道路。1060305
(中央社)
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