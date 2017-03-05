北市公民參與社區改造 4公園今年完工

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台北市公園處今天說，由在地民眾參與提案的「社區環境改造計畫」，今年納入南港區東明公園、松山區富錦二號公園、文山區明義公園及大安區泰順公園等4公園，預計今年完成改造。

公園處說明，自105年度起接續府民政局辦理「社區環境改造計畫」，由區公所或里辦公處提案改善項目，針對各區鄰里公園進行改造設計與施工。目前納入改造的包括南港區東明公園、松山區富錦二號公園、文山區明義公園及大安區泰順公園等4座公園。

公園處表示，這4座公園規劃設計，原則依公園通用化設計理念，強調出入口、戶外通路，並盡量採用節能、省水的設計，路採透水鋪面，進一步提升綠地比率，以增加保水面積。

公園處處長黃立遠說，社改計畫引入二代公園的更新精神與公民參與原則，在過去的半年期間，這4個公園的改造均從使用者角度出發，總共辦理8場正式社區說明會，及無數場的現地會勘討論，以凝聚社區最大的改造共識。預計將於4月完成工程發包作業，今年完成改造。1060305

(中央社)