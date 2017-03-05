北市公民參與社區改造 4公園今年完工
台北市公園處今天說，由在地民眾參與提案的「社區環境改造計畫」，今年納入南港區東明公園、松山區富錦二號公園、文山區明義公園及大安區泰順公園等4公園，預計今年完成改造。
公園處說明，自105年度起接續府民政局辦理「社區環境改造計畫」，由區公所或里辦公處提案改善項目，針對各區鄰里公園進行改造設計與施工。目前納入改造的包括南港區東明公園、松山區富錦二號公園、文山區明義公園及大安區泰順公園等4座公園。
公園處表示，這4座公園規劃設計，原則依公園通用化設計理念，強調出入口、戶外通路，並盡量採用節能、省水的設計，路採透水鋪面，進一步提升綠地比率，以增加保水面積。
公園處處長黃立遠說，社改計畫引入二代公園的更新精神與公民參與原則，在過去的半年期間，這4個公園的改造均從使用者角度出發，總共辦理8場正式社區說明會，及無數場的現地會勘討論，以凝聚社區最大的改造共識。預計將於4月完成工程發包作業，今年完成改造。1060305
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。