家家用歌聲說故事 睡飽護嗓度低潮

歌手家家自認是「用歌聲說故事的人」，睡飽護嗓度過唱不出聲音的低潮，推出新專輯「還是想念」，她說，「每首歌都有不一樣的家家」，其中「家家歌」最像真實的她。中央社記者吳家昇攝 106年3月5日

歌手家家自認是「用歌聲說故事的人」，睡飽護嗓度過唱不出聲音的低潮，推出新專輯「還是想念」，她說，「每首歌都有不一樣的家家」，其中「家家歌」最像真實的她。

家家原以雙人團體「昊恩家家」出道，曾獲第18屆金曲獎最佳演唱組合獎。單飛出輯，以個人專輯「忘不記」、「為你的寂寞唱歌」，連續兩年角逐金曲歌后；睽違3年，發行第3張個人專輯「還是想念」。

歌聲充滿穿透力、傳遞細膩情感，家家被譽為「靈魂歌姬」，溫暖美聲療癒人心，說起話來也是輕聲細語。演唱電視劇「蘭陵王」插曲「命運」，動人嗓音搭配催淚劇情惹哭觀眾。

家家接受中央通訊社專訪時，坦言從團體到個人帶給她的歷練是在舞台演出、創作及唱歌，「我覺得自己的進步是一點一點的，沒有說非常大」，努力打造專屬指標，讓人聽到歌就知道是家家唱的、有辨識度，是前兩張專輯較缺乏的。

哪首歌最像真實的家家？她笑回「家家歌」，是6、7年前創作，收錄些部落古調、R&B唱法，MV也是回家鄉拍攝台東南王部落「年祭」，讓大家更認識她的背景及成長環境。

家家說，「那首歌裡面造型完全是在家裡的樣子，綁毛巾在頭上，我還沒化什麼妝」，直呼超素；MV大部分是側拍，她忙到沒時間招呼攝影工作人員，但過程很歡樂。

以前家家較少展現的面向在「看透」及「愛人自我的修養」可看到，「看透」是歌手韋禮安製作，讓她唱出情緒不穩定的家家；偏甜美的「愛人自我的修養」，展現她對感情的豁達，鼓勵單身姊妹們提升自我，更有自信、準備就緒，另一半就會到身邊。

家家自認是「用歌聲說故事的人」，要說的很簡單，歌曲都很貼近生活，有共鳴就可被打動，每首歌都會讓人在遇到某些事時想起它。但家家坦承不會聽自己的療癒情歌療傷，會想起錄音過程，笑稱還是聽其他歌手成果，療癒歌單首推「Happy」，真的會聽得很開心。

歌手Hush寫的歌「還是想念」讓家家錄音卡關最久，花兩個工作天才完成，第1天錄時聲音全都到位，但聽起來就是少了什麼，也和製作總監瑪莎討論過，回家再與Hush深談，Hush想釋放過去的自己，如果是她回10年前舊地想做什麼？她是看到快樂的自己，想留在那，不會選擇釋放。

隔天調整唱法後，聲音沒那麼完美，有些啞、小瑕疵，但家家找到情感精隨，讓人聽得心酸酸，她也唱到有點鼻酸。原以為很簡單可做到，沒想到「還是想念」成為極大挑戰。

曾因嗓子使用過度，加上沒充足休息，家家完全唱不出聲音，前兩張專輯錄音時都發生同樣問題，直到醫生警告每天要睡滿8小時、別一直說話，「不然妳就不用唱歌了」，她向公司告假睡飽護嗓，以前不忌口，自我約束不吃辣及油炸食物，這次錄音就沒再發生。

去年歷經喪母之痛，家家坦言現在還是不敢聽獻給媽媽的母親節歌曲「曾經美麗過」，34歲的她不急著穿上媽媽親手縫製的傳統嫁衣，感嘆「我媽走了，看不到了」。看到姊姊紀曉君結婚生女，她當然也會想，但還是先以工作為主，對感情、結婚順其自然。1060305

(中央社)