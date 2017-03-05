千名單車騎士征新中橫 最速男3小時
1230名熱愛自行車的騎士今天從南投縣水里鄉出發，長征71公里新中橫，抵達海拔2610公尺玉山塔塔加，最速耗時接近3小時。
由台灣自由車運動協會、南投縣政府主辦的「永不放棄，塔塔加探索新中橫自行車活動」今天由水里商工出發，來自各地1230名選手沿省道台21線新中橫公路，奮力征服高山，直達海拔2610公尺的塔塔加遊客中心第一停車場，全程約71公里，限定7小時完成。
活動非競賽性質，為自我挑戰，沿途景色怡人，其中玉山塔塔加路段更是全國知名景觀公路，適合舉辦自行車挑戰賽，選手可挑戰自我、全速衝刺，也可悠閒慢騎，享受沿途自然美景。
南投縣副縣長陳正昇為選手鳴笛開賽，他說，南投好山好水，適合推廣自行車運動，也邀選手比賽後，順路到信義、日月潭、杉林溪、溪頭、東埔溫泉遊玩。
縣府表示，第1名為崇越車隊李其鴻，成績2小時57分32秒、第2名為Christion Murray Louw、第3名為邱敏杰；參賽騎士年齡最高68歲、最小11歲。1060305
(中央社)
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