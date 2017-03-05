全球最令人嚮往護照 台灣排59
根據美國企業Nomad Capitalist的排名，全球199國中，最值得擁有的護照是瑞典護照，台灣護照排名59，而美國護照連前20也排不上。
彭博報導，Nomad Capitalist近日根據「公民權價值」排列全球199國。除了免簽證旅遊選項，這份排名使用加權方式來考量1國對海外公民課稅總額，外加該國全球整體聲譽、社會和個人自由，以及同時持有多本護照的能力。
最後排名結果顯示，美國連前20也擠不上。
根據排名，瑞典第1，比利時第2，義大利和西班牙並列第3，愛爾蘭第5，芬蘭、德國並列第6，丹麥、瑞士、盧森堡並列第8。
美國排名35，遠低於法國和紐西蘭的11、加拿大的14，甚至連波蘭排名34都比美國好。
台灣排59，優於中國大陸的164，但不及香港的40。
集旅遊老手、企業家、部落客和Nomad創辦人於一身的韓德森（Andrew Henderson）說，瑞典護照持有人可免簽證旅遊176國和地區，只比全球最多的德國少1國。此外，瑞典人可以「不用太頭痛」即可輕易「離開瑞典的高賦稅，旅居其他賦稅較少的地方」。
韓德森在影音中說，「沒多少人會跟瑞典人起衝突。」反觀，「身為美國公民就沒有人家說的那麼好。」1060305
(中央社)
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