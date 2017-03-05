女騎士清晨自撞電線桿 後車閃避不及也犁田

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蔡姓女騎士不明原因撞上路邊電線桿，當場被拋飛10多公尺外。（陳心瑜翻攝）

後方行車紀錄器拍下兩機車先後倒地影像。（陳心瑜翻攝）

新北市34歲蔡姓女機車騎士今天凌晨5時許，由成泰路4段往五股方向行進時，不明原因撞上路邊電線桿，當場被拋飛10多公尺外，後方騎車雙載的23歲張姓騎士、黃姓乘客閃避不及，撞上蔡女機車後滑倒。蔡女右大腿骨折、意識模糊搶救中，而張男、黃女送醫後已無大礙。

警方表示，蔡姓女騎士是否酒駕以及肇事原因等，仍待進一步調查釐清。

(中時)