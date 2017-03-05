宜蘭新祕境 縣府會勘龍潭湖

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礁溪鄉龍潭湖風景區的發展，讓宜蘭縣政府相當關注，代理縣長吳澤成（左三）等人今天前往現場會勘。（李忠一攝）

龍潭湖因風景秀麗，每年有60、70萬人次造訪。（李忠一攝）

宜蘭縣代理縣長吳澤成（左三）認為，龍潭湖景觀優美，縣府對龍潭湖有統一規畫，會分期爭取經費建設。（李忠一攝）

宜蘭縣礁溪鄉龍潭湖因風景秀麗，不少首次來到龍潭湖風景區的遊客，讚譽這裡是宜蘭新祕境，今天（5日）代理縣長吳澤成等人前往會勘「龍潭湖環湖步道及周邊景觀改善第2期工程」，了解工程進度。

龍潭湖近年來遊客已成長到每年有60、70萬人次，但部分區段環湖道路狹窄，縣府逐年編列預算，以及向中央爭取經費，從2012年到今年，總計建設經費達9150萬元。

「龍潭湖環湖步道及周邊景觀改善第2期工程」發包金額1330萬元，已完成入口區停車場收費等設施，工程內容還有獨木舟碼頭、戶外鋪面…等項目，預計今年6月10日完工。

地方認為，龍潭湖風景區是否收費，應該還要讓大家討論，對此縣府工商旅遊處表示，龍潭湖原本只有小客車停車位只有33個，大客車12個，現在已有125個小客車停車位，大客車25個。

由於停車空間足夠，為維護遊客行走安全與交通管制，龍潭湖風景區停車場從4月1日起收費。

礁溪鄉光武村長林文進認為，縣府可考慮將整個觀光廊帶延伸到武暖石板橋。龍潭村長李志文表示，龍潭湖比以前多了步道、照明等設施，未來發展指日可待。地方也認為，龍潭湖風景區有辦理綠色博覽會的潛力。

吳澤成表示，龍潭湖景觀優美，環境絕佳，對外交通系統上，希望可爭取到中央的前瞻基礎建設計畫，讓宜蘭A聯絡道可直接通到龍潭湖；縣府希望宜蘭每個地方都可以辦綠博，會參考地方的意見，讓地方能有機會參與綠博的舉辦。

(中時)