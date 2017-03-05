泳保安康 自強游泳班助身障者復健

「不要怕，慢慢來沒關係」，高雄市自強創業協會主辦的「泳保安康～106年度自強游泳復健班」今天開訓，協會理事長鄭震崇和教練群細心照護學員，協助身障者利用游泳班復健。

高雄市自強創業協會會員以小兒麻痺患者居多，協會平常除了協助創業，鄭震崇也非常關心會員復健和健康，特別擬訂「小兒麻痺後症候群關懷及照護計畫」，舉辦的自強游泳復健班今天開訓。

自強游泳復健班有50名身心障礙者報名參加，進行泳訓復健課程，在高雄市長青村水療養生健康中心進行訓練，鄭震崇和教練群細心照護學員，協助在水中復健水療。

鄭震崇表示，從醫療研究和各方面實際驗證，水療作用對小兒麻痺身障者的復健有一定的功效，協會推廣水療運動對肢障者的幫助已行之多年，也有非常大的成效。

高雄市自強創業協會理事佘俊德也是小麻患者，熱心推廣游泳復健，擔任游泳隊長多年，與妻子都是教練，因此邀請水中運動協會的游泳教練群，協助學員進行專業技術指導。

高雄市自強創業協會今年擴大推廣泳訓復健，不限協會的會員，身障者都歡迎加入游泳隊的行列，希望讓這項水療運動能服務更廣大的身障者，透過游泳復健讓身障者預防和改善不適現象，減緩機能退化。1060305

(中央社)