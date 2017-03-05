古都馬拉松 肯亞選手包辦男女組冠軍

台南古都國際馬拉松今天清晨開跑，逾萬名選手參賽，全馬男女組冠軍全由肯亞選手包辦。

台南古都國際馬拉松清晨5時45分在永華市政中心開跑，全馬男子組冠軍由肯亞籍Mbuni Edward Omwoyo奪下，時間是2小時26分32秒；全馬女子組冠軍是肯亞籍Gathingi Hannah Wadera，時間是2小時50分22秒。

今年的賽事，分為全程馬拉松組(42.195公里)、半程馬拉松組(21.0975公里)、健康休閒組(4公里)3個組別，起跑點和終點都在永華市政中心前廣場。全馬組選手有2136人，半馬組5967人，健康休閒組4986人。

台南市體育處表示，賽事在上午11時45分結束，整個過程有4人受傷，其中1人暈眩、2人中暑，1人休克，除休克的女選手仍在醫院外，其他3人都已出院。1060305

(中央社)