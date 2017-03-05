大小童軍齊聚蘆洲國中 歡慶童軍節

新北市長朱立倫、教育局長林奕華與童軍共同舞揮雙旗操。（新北市政府教育局提供）

迎接3月5日童軍節，超過4千名大小童軍5日齊聚蘆洲國中，參與今年童軍節園遊會暨分站活動慶祝大會，新北市長朱立倫與童軍共同舞揮雙旗操，慶祝新北獲得2016年度國教署及中華民國童軍總會績優童軍雙冠王殊榮。

朱立倫也表揚本市榮獲童軍總會評選之績優童軍團計23團、木章及木章證書21人、吳兆棠博士獎學金33人及各式績優服務員、優秀童軍獎章計493名。

朱立倫說，新北市推廣童軍教育，並鼓勵校校成立童軍團，歷經4年的努力，童軍團數及童軍人數皆為全國最多，是全國唯一公立高中職及國中國小學校校校都有童軍團的縣巿。

教育局表示，教育部於本月2日舉行全國獎勵績優童軍表揚，全國獲獎名單有27所學校及52名績優個人，新北囊括績優學校7校及績優個人20名的殊榮，超過全國三分之一，已連續3年蟬聯教育部評選童軍教育績優學校及個人獲獎數最多縣市。

(中時)