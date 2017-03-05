大小童軍齊聚蘆洲國中 歡慶童軍節
迎接3月5日童軍節，超過4千名大小童軍5日齊聚蘆洲國中，參與今年童軍節園遊會暨分站活動慶祝大會，新北市長朱立倫與童軍共同舞揮雙旗操，慶祝新北獲得2016年度國教署及中華民國童軍總會績優童軍雙冠王殊榮。
朱立倫也表揚本市榮獲童軍總會評選之績優童軍團計23團、木章及木章證書21人、吳兆棠博士獎學金33人及各式績優服務員、優秀童軍獎章計493名。
朱立倫說，新北市推廣童軍教育，並鼓勵校校成立童軍團，歷經4年的努力，童軍團數及童軍人數皆為全國最多，是全國唯一公立高中職及國中國小學校校校都有童軍團的縣巿。
教育局表示，教育部於本月2日舉行全國獎勵績優童軍表揚，全國獲獎名單有27所學校及52名績優個人，新北囊括績優學校7校及績優個人20名的殊榮，超過全國三分之一，已連續3年蟬聯教育部評選童軍教育績優學校及個人獲獎數最多縣市。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。