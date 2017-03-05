《時來運轉》勇士作客尼克主場 要中止連敗看「浪花兄弟」
上季締造NBA史上單季最多73勝紀錄的勇士隊，戰力穩定不在話下，本季再找來杜蘭特加盟，更是如虎添翼，但杜蘭特因膝傷傳出可能例行賽報銷的狀況後，勇士大軍竟苦吞2連敗，中斷傲人的連續146場不連敗紀錄，經過兩天盤整，台灣時間明晨4點半將作客尼克主場，若希望中止連敗，「浪花兄弟」能否找回準頭，將是關鍵。
勇士隊明星賽後在主場拿下2連勝，隨即展開5場客場之旅，擊敗七六人後，接連面對東區排名第3的巫師與排名第7的公牛，都在杜蘭特缺陣情況下，苦吞敗戰，面對公牛隊全場只拿87分，更寫下本季最低得分，與本季平均117.5分的應有水準，差距極大。
兩場比賽落敗的原因，除了平均25.3分的全隊得分王杜蘭特缺陣，少了火力挹注，「浪花兄弟」柯瑞與克雷湯普生外線失準，更是最大關鍵，兩人面對巫師比賽，三分球合計出手22中5，面對公牛的比賽，更是出手22僅中3，絲毫不見「浪花兄弟」神準功力、率隊締造單季最多勝的昔日風采。
勇士若要中止連敗，明打尼克將是絕佳時機，因勇士本次客場之旅除了尼克，都是勝率超過5成的強隊，而最終戰將是面對東區排名第5的老鷹隊。好消息是，柯瑞生涯休兵兩天的表現，無論是投籃命中率、三分球命中率或平均得分，都是其他情況下最佳表現，可期待他能跌深反彈。
相較於勇士隊希望中止連敗，尼克隊則是要為了季後賽門票努力，目前暫居東區第12名，距離排名第8的活塞隊有5場勝差，仍有晉級機會，雖少了中鋒諾亞，但「三巨頭」安森尼、羅斯與波爾金吉斯都在陣中，要擋住低迷勇士奪勝，並非絕無機會。
(中時電子報)
關鍵字：勇士
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