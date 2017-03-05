WBC》被韓國說阻殺是弱點 鄭達鴻：會更注意跑者

鄭達鴻3日被盜壘兩次，他指出會更注意一壘跑者。(林勝發 攝)

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經典賽中華隊捕手鄭達鴻，3日熱身賽先發蹲捕，針對目前投手狀況，他回應，投手抗壓性還是要再好一點，準確的攻擊打者弱點，才不會綁手綁腳。

鄭達鴻日前熱身賽面對韓職警察廳，3個打席擊出1支安打，還有一次犧牲觸擊，為中華隊串聯攻勢，不過守備部分，卻有兩次被盜壘成功，還被警察廳總教柳承安說這是中華隊的弱點，練鄭達鴻指出，第一次是自己傳不好，第二次則是被抓到節奏，不過感覺有抓到跑者，接下來的比賽會更注意跑者。

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自己的打擊狀況部分，鄭達鴻回應，從日本移訓開始，已經逐漸找到打擊狀況，希望接下來就是繼續維持。

中華隊陣中捕手還有林琨笙，兩人如何分配上場時間，鄭達鴻說，就是看教練團安排，就是輪流蹲捕，自己接下來也會把握時間，跟投手繼續研究每隊打擊狀況，比賽時也會顧好一壘跑者。

目前已觀看過荷蘭的完整情蒐報告，鄭達鴻評析，荷蘭有大聯盟與小聯盟的球員，打擊狀況看起來很不錯，但是短期比賽很難說，投手群如果壓制得住，一定有機會拿下勝利。

(中時電子報)