華航前進校園 2017招募80名培訓機師
中華航空配合營運需求、A350全新機種引進，今年預計招募培訓機師80位，透過於全國多所大專院校展開校園徵才活動，讓更多青年學子有機會接觸、瞭解華航機師的工作內容，今（5）日來到台灣大學，由現役機師現身說法。
繼首場校園招募於交通大學展開，引發熱烈迴響，今日在台大現場，由華航現役機師，與在校同學面對面暢談機師工作，說明工作性質、生涯發展、報考資格、訓練過程等相關資訊，讓學生深入瞭解航空產業、機師職場與職人生涯，做為未來工作機會與規劃學習的參考。後續亦將於成功大學、清華大學、台灣科技大學、中山大學等學府舉辦校園徵才活動。
華航2016年已完成第10架777-300ER交機及四架 A350新機交付，A350為國內業界最先進之廣體客機，2017年底前將再計畫完成6架A350交機，不僅帶動華航機隊年輕化，亦持續推動航網拓展、增加航班，因此積極延攬優秀人才加入培訓機師行列。
華航獲Cheers雜誌調查為「 2016 新世代最嚮往行業Top 10」，是年輕世代最想進入的前十大企業之一。華航自1988年開始自訓機師，至今已培訓超過1,000名。本次招考培訓機師標準，須具多益英語測驗750分(聽力400分/閱讀350分)以上以及多益口說與寫作測驗成績單；通過各階段考選錄取的培訓機師，將由公司出資送往國外專業飛行學校接受10到12個月的基礎飛行訓練，回國後再進行為期12個月的民航前置訓練及機種訓練；經過約2年的訓練考核，即成為合格副機師，屆時平均月薪可達約新台幣20萬元。
華航歡迎嚮往航空事業與熱愛飛行的年輕人踴躍上網申請報考，詳細內容請至華航網站查詢。
(工商)
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