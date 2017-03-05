挺川普變調 在柏克萊與對立陣營全武行

全美各地今天串聯集會支持總統川普，一整天活動大致平和。不過，以左傾著稱的加州柏克萊市，卻發生川普支持者與反川普人士的衝突。

路透社報導，在舊金山跨過海灣對面的柏克萊，兩邊人馬在1座公園內持木棍朝對方頭部攻擊。跟穿著防暴裝的警察有1段距離的川普支持者，更拿出胡椒噴霧器來噴灑。

部分親川普群眾揮舞美國國旗，與身穿黑衣的反川普人士對峙。1名年長的川普支持者頭部遭到攻擊且被踢倒在地。

以所謂「美國精神」（Spirit of America）為名的集會在全美50州中的至少28州登場。主辦單位曾表示，他們預期的是較小規模的示威集會，而不是像川普1月20日就職典禮隔天，那種塞爆華盛頓特區和其他城市街頭的陣容浩大群眾抗議。

在柏克萊，警方發言人懷特（Byron White）表示，川普支持者與反對者的群眾總人數加起來約200到300人，有3人在衝突中受傷，其中1人被打斷好幾顆牙，警方逮捕了5人。

1名參與暴力的川普支持者還自備警棍、防毒面具與1面有美國國旗圖案的盾牌。

懷特說：「我們逮捕了許多人，這只是我們工作的一環。我們一直在密切監視狀況並在必要的時候採取行動。」（譯者：中央社許湘欣）1060305

(中央社)